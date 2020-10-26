باريس: لا نخشى ولا نتوقع مقاطعة المغرب منتجاتنا

قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر اليوم الاثنين، إن باريس لا تخشى ولا تتوقع احتمال مقاطعة المغرب للمنتجات الفرنسية على خلفية دعوات وحملات نبذ المنتج الفرنسي.

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كما أكد الوزير الفرنسي أن بلاده لا تعتزم مقاطعة المنتجات التركية وستواصل المحادثات والعلاقات مع تركيا ورئيسها.

وتواصلت في الأيام الأخيرة الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب لمقاطعة المنتجات الفرنسية، وتصدر وسم # مقاطعة_المنتجات_الفرنسية قائمة الأكثر رواجا على "تويتر" في المغرب منذ الجمعة، وتفاعل معه الآلاف.

وكان أردوغان حث الأتراك اليوم الاثنين على مقاطعة البضائع الفرنسية وانضم بذلك لدعوات من دول إسلامية حول العالم لمقاطعة السلع الفرنسية احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفرنسية بوقت سابق الدول الإسلامية بالتخلي عن مقاطعة المنتجات التي تتم صناعتها في فرنسا على خلفية التوتر الحاصل، واعتبرت أن "هذه الدعوات للمقاطعة غير مبررة ويجب وقفها فورا".

المصدر: رويترز