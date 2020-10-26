 
مباشر

لافروف يلتقي نظيره الإسرائيلي في أثينا

أخبار العالم

لافروف يلتقي نظيره الإسرائيلي في أثينا
@Gabi_Ashkenazi
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0vk

أعلن غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة اليونانية أثينا.

إقرأ المزيد
لافروف: بالحوار فقط يمكن حل الخلاف بين اليونان وتركيا في المتوسط
لافروف: بالحوار فقط يمكن حل الخلاف بين اليونان وتركيا في المتوسط

وقال أشكينازي في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" إنه شدد خلال اللقاء على ضرورة منع التمركز الإيراني في سوريا ووقف نقل السلاح إلى "حزب الله" اللبناني.

وأضاف أشكينازي أنه اتفق مع لافروف على المضي قدما في مناقشة إمكانية التعاون في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا