لافروف يلتقي نظيره الإسرائيلي في أثينا

أعلن غابي أشكنازي وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة اليونانية أثينا.

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وقال أشكينازي في تغريدة عبر صفحته على "تويتر" إنه شدد خلال اللقاء على ضرورة منع التمركز الإيراني في سوريا ووقف نقل السلاح إلى "حزب الله" اللبناني.

وأضاف أشكينازي أنه اتفق مع لافروف على المضي قدما في مناقشة إمكانية التعاون في المعركة العالمية ضد فيروس كورونا.

Pleased to meet Russian FM Lavrov in Athens.I emphasized the need to prevent Iranian entrenchment in Syria & stop the transfer of arms to Hezbollah.

We agreed to move forward on the adoption agreement & discussed possible cooperation in the global fight against Corona@mfa_russiapic.twitter.com/yyXqNzBe08 — גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) October 26, 2020

المصدر: RT