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بايدن يخلط بين اسم ترامب وجورج بوش

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بايدن يخلط بين اسم ترامب وجورج بوش
Reuters
المرشح الديمقراطي جو بايدن
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أخطأ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يوم الأحد، في اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كاد يوشك أن يقول اسم الرئيس الأسبق جورج و. بوش، بدلا من ترامب.

زلة ترامب جاءت خلال مشاركته الحملة الافتراضية "I Will Vote Concert" والتي ضمت عددا من الأسماء البارزة في هوليوود بما في ذلك John Legend وPink وCher.

وقال بايدن: "ليس لأنني أترشح، ولكن لأنني أعارض، فهذه هي الانتخابات الأكثر أهمية في فترة طويلة جدا... وشخصية البلد من وجهة نظري مدرجة حرفيا على ورقة الاقتراع. ما نوع البلد الذي سنكون عليه؟ أربع سنوات أخرى من حكم جورج، آه، جورج ... سنجد أنفسنا في موقف حيث إذا تم انتخاب ترامب ستكون في عالم مختلف".

وعلى الإثر، رد ترامب، في تغريدة في حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "جو بايد أطلق علي اسم جورج يوم أمس. لا يستطيع تذكر اسمي. حصل على بعض المساعدة من المذيعة لإكمال المقابلة. كارتل الأخبار الزائفة يعمل ساعات إضافية للتستر عليه".

المصدر: "Fox News"

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