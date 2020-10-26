بايدن يخلط بين اسم ترامب وجورج بوش

أخطأ المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن يوم الأحد، في اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كاد يوشك أن يقول اسم الرئيس الأسبق جورج و. بوش، بدلا من ترامب.

زلة ترامب جاءت خلال مشاركته الحملة الافتراضية "I Will Vote Concert" والتي ضمت عددا من الأسماء البارزة في هوليوود بما في ذلك John Legend وPink وCher.

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh — Steve Guest (@SteveGuest) October 26, 2020

وقال بايدن: "ليس لأنني أترشح، ولكن لأنني أعارض، فهذه هي الانتخابات الأكثر أهمية في فترة طويلة جدا... وشخصية البلد من وجهة نظري مدرجة حرفيا على ورقة الاقتراع. ما نوع البلد الذي سنكون عليه؟ أربع سنوات أخرى من حكم جورج، آه، جورج ... سنجد أنفسنا في موقف حيث إذا تم انتخاب ترامب ستكون في عالم مختلف".

وعلى الإثر، رد ترامب، في تغريدة في حسابه عبر موقع "تويتر"، قائلا: "جو بايد أطلق علي اسم جورج يوم أمس. لا يستطيع تذكر اسمي. حصل على بعض المساعدة من المذيعة لإكمال المقابلة. كارتل الأخبار الزائفة يعمل ساعات إضافية للتستر عليه".

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

المصدر: "Fox News"