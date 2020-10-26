إقالة قائد قوات حرس الحدود الأرمنية

وقع الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم الاثنين، مرسوما بإقالة قائد قوات حرس الحدود الوطني، فاغيناك سركيسيان، من منصبه.

وجاء في نص المرسوم المنشور على الموقع الرسمي لرئيس الدولة، أن فاغيناك سركيسيان أعفي من منصب قائد قوات حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن القومي الأرمنية. ولم يكشف المرسوم عن سبب إقالته، مع الإشارة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه باقتراح من رئيس الوزراء.

وبمرسوم آخر للرئيس الأرمني، تم تعيين أرمان مارالتشان، قائدا جديدا لقوات حرس الحدود.

وكان سركيسيتن يتولى قيادة حرس الحدود الوطني منذ 11 مايو عام 2018، وذلك بعد عمله كرئيس الاستخبارات العسكرية الأرمنية وقائد لواء حفظ السلام.

المصدر: سبوتنيك