الخارجية الأمريكية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بالإعلان عن توقيع الليبيين على اتفاق وقف إطلاق النار الفوري على الصعيد الوطني، في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة في جنيف.

إقرأ المزيد

وفي تصريح له، اليوم الاثنين، أثنى بومبيو على القيادة الليبية من جميع الأطراف، لاتخاذها هذه الخطوة "الشجاعة".

وأعرب عن تقديره للدور الحيوي الذي لعبته القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، في تسهيل المفاوضات.

وأكد على أهمية استمرار هذا التقدم، وعلى أهمية دعم جميع أطراف النزاع، هذا النجاح.

وأشار إلى أنه كما ينص الاتفاق، "يجب على جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما، والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم".

وأضاف: "نتطلع إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، ودعم نقل السلطة، إلى سلطة تنفيذية جديدة، للتحضير للانتخابات الوطنية، كما نتطلع إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة، لمبعوث خاص جديد في ليبيا، لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية".

ودعا بومبيو جميع الليبيين، إلى مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار، كما دعا جميع الجهات الخارجية إلى دعم هذه العملية.

المصدر: "RT"