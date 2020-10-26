علييف: وقتها سترون "إف-16" التركية في سمائنا!

لم يستبعد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن تستعين بلاده بطائرات "إف-16" التركية المرابطة في الأراضي الأذربيجانية، في حال تعرضها لعدوان خارجي.

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وذكر علييف في خطاب للشعب الأذربيجاني اليوم الاثنين، أن الصحفيين كثيرا ما يسألونه ما الذي تفعله "إف-16" التركية في أراضي بلاده، وقال: "تعبت من الإجابة.. افتحوا خرائطكم الفضائية.. ألا ترون؟ تفضلوا بالنظر هل هي في الجو أو على الأرض؟".

وتابع: "الجميع يعرف أنها على الأرض، لقد وصلت للتدريبات وبقيت هنا بعد اندلاع الحرب. وتركتها تركيا الشقيقة لنا كدعم معنوي. مع ذلك، إذا تعرضنا لعدوان خارجي، فعندها سيرون "إف-16" تلك (في الجو)".

واتهمت أرمينيا الجيش الأذربيجاني بالاستعانه بمقاتلات تركية في المعارك المستمرة في إقليم قره باغ منذ نهاية سبتمبر الماضي، وهو ما نفته باكو مرارا.

المصدر: وكالات