بالفيديو.. علييف يعترف بوجود مقاتلات تركية في بلاده

اعترف رئيس أذربيجان إلهام علييف على خلفية التصعيد العسكري في منطقة قره باغ، بوجود مقاتلات تركية من طراز "إف-16" في بلاده.

وذكر علييف في حوار متلفز مع قناة "سي إن إن": "وصلت "إف-16" إلى أذربيجان للمشاركة في تدريبات عسكرية".

وذكّر الرئيس الأذربيجاني بأن بلاده نفذت خلال العام الماضي 10 مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وفي العام الجاري تم تقليص عددها إلى مناورتين فقط بسبب جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن تركيا هي حليف وثيق لأذربيجان ويعد إجراء مناورات مشتركة بينها، بما في ذلك الجوية، أمرا عاديا.

وأضاف: "إف-16" موجودة على الأرض، وهي لا تنفذ أي تحليقات ولا تشارك بأي صورة في أي معارك".

وطالب علييف أرمينيا بالاعتذار على إعلانها إسقاط إحدى طائراتها من طراز "سو-25" من قبل مقاتلة تركية "إف-16"، واصفا هذه الأنباء بالكاذبة.

المصدر: RT