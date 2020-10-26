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قائد الحرس الثوري الإيراني يتفقد الحدود مع قره باغ

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قائد الحرس الثوري الإيراني يتفقد الحدود مع قره باغ
@salamy_ir
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تفقد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم الاثنين، الحدود الإيرانية مع إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

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وظهر سلامي في مقطع فيديو نشره على صفحته في "تويتر"، بلباس مدني، محاطا بعدد من العسكريين والمدنيين، خلال جولته الحدودية.

ويأتي ذلك، في وقت تشهد فيه مناطق جنوب قره باغ الواقعة على الحدود مع إيران، قتالا شرسا بين القوات الأذرية والأرمنية، ما يؤدي بشكل متكرر إلى سقوط صواريخ من الجانبين داخل الأراضي الإيرانية. 

وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية مرارا في وقت سابق طرفي النزاع في قره باغ من شن أي اعتداء على أراضي إيران، وشددت على "ضرورة احترام وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، ومبدأ عدم الاعتداء على المدنيين".

المصدر: RT

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