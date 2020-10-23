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أرمينيا تنفي سيطرة أذربيجان على الحدود مع إيران في قره باغ

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أرمينيا تنفي سيطرة أذربيجان على الحدود مع إيران في قره باغ
Reuters STRINGER
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نفت وزارة الدفاع الأرمنية صحة تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول سيطرة قوات بلاده على الحدود الأذربيجانية الإيرانية في منطقة قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون أوفانيسيان يوم الخميس، إن "هناك معارك ضارية على امتداد الحدود ولا يمكن الحديث عن السيطرة الكاملة".

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وتابع: "إذا رأت قواتهم نهر أراكس في بعض النقاط، فهذا لا يعني السيطرة التامة".

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس عن السيطرة الكاملة للقوات الأذربيجانية على الجزء من حدود بلاده مع إيران، الذي يمر بمنطقة قره باغ، التي تشهد تصعيدا عسكريا منذ أواخر سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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