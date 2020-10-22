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علييف يعلن سيطرة الجيش على بلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان

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علييف يعلن سيطرة الجيش على بلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان
Reuters AP
رئيس أذربيجان إلهام علييف
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في "تويتر"، أن جيش بلاده سيطر على بلدة و13 قرية في محافظة زنكيلان المتنازع عليها مع أرمينيا.

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وأوضح أن البلدة التي تمت السيطرة عليها هي أق بند، وأن القرى "المحررة" هي كولو قيشلاق، ومالاتكيشين، وكند زنكيلان، وجينليك، وولي قولو بيكلي، وقرادره، وتشوبه دره، وتتار، وتيري، وأمير خانلي، وقارقولو، وتارتاز، ودلكلي في محافظة زنكيلان.

وزنكيلان مدينة تقع خارج إقليم قره باغ وتعتبرها باكو محتلة من قبل أرمينيا.

المصدر: وكالة أنباء أذربيجان

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