علييف لا يستبعد إمكانية لقاء باشينيان في موسكو

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء قمة بينه ورئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان في العاصمة الروسية موسكو.

وقال علييف، في حوار مع صحيفة Nikkei اليابانية ردا على سؤال عن إمكانية عقد لقاء بينه وباشينيان في موسكو: "نعم، هذا الأمر ممكن، وسبق أن عقدت لقاءات من هذا النوع. يتوقف كل شيء على الأجندة، وللأسف لا تزال أفق تسوية النزاع مع الحكومة الأرمنية الحالية بعيدة جدا".

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أنه لم يتلق بعد دعوة لزيارة موسكو من نظيره الروسي فلاديمير بوتين للقاء باشينيان هناك.

وتابع: "زرت موسكو مرارا بدعوة بوتين، وحتى عدة مرات سنويا، وهذه الاتصالات رفيعة المستوى أمر عادي بين دول-شركاء وجوار، وزار الرئيس بوتين أذربيجان أكثر من مرة أيضا".

المصدر: نوفوستي