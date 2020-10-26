إسبانيا تعلن وصول المعارض الفنزويلي لوبيز إلى مدريد

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أن السياسي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز وصل إلى مدريد، بعد عام من الإقامة في مقر السفير الإسباني في فنزويلا هربا من الإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة إن "قرار لوبيز مغادرة السفارة الإسبانية في فنزويلا شخصي وطوعي".

ولم يذكر حزب "الإرادة الشعبية" الذي يتزعمه لوبيز كيف غادر فنزويلا، لكن مصدرين مطلعين قالا إنه "سافر عبر كولومبيا".

وسجن لوبيز عام 2014 لقيادته احتجاجات عنيفة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتم الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 2017.

وأثناء فترة الإقامة الجبرية قدم لوبيز النصح والإرشاد لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي استخدم بندا في الدستور العام الماضي وأعلن توليه الرئاسة الانتقالية وبدأ حملة للإطاحة بمادورو.

من جهتها، اتهمت حكومة فنزويلا إسبانيا، بالمساعدة في "الهروب غير القانوني لمجرم خطير" وخرق القانون الدولي، وقالت إن "السلطات ستحقق في الجرائم المرتكبة".

المصدر: "رويترز"