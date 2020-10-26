 
مباشر

إسبانيا تعلن وصول المعارض الفنزويلي لوبيز إلى مدريد

أخبار العالم

إسبانيا تعلن وصول المعارض الفنزويلي لوبيز إلى مدريد
Reuters Jorge Silva
المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز اثناء اعتقاله - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0oq

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، أن السياسي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز وصل إلى مدريد، بعد عام من الإقامة في مقر السفير الإسباني في فنزويلا هربا من الإقامة الجبرية.

وقالت الوزارة إن "قرار لوبيز مغادرة السفارة الإسبانية في فنزويلا شخصي وطوعي".

ولم يذكر حزب "الإرادة الشعبية" الذي يتزعمه لوبيز كيف غادر فنزويلا، لكن مصدرين مطلعين قالا إنه "سافر عبر كولومبيا".

وسجن لوبيز عام 2014 لقيادته احتجاجات عنيفة ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتم الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية في 2017.

وأثناء فترة الإقامة الجبرية قدم لوبيز النصح والإرشاد لزعيم المعارضة خوان غوايدو الذي استخدم بندا في الدستور العام الماضي وأعلن توليه الرئاسة الانتقالية وبدأ حملة للإطاحة بمادورو.

من جهتها، اتهمت حكومة فنزويلا إسبانيا، بالمساعدة في "الهروب غير القانوني لمجرم خطير" وخرق القانون الدولي، وقالت إن "السلطات ستحقق في الجرائم المرتكبة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا