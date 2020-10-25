نتنياهو يعلن إرسال ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه سيرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان.

وقال في تغريدة: "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

نتطلع إلى #سلام دافئ مع #السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020

وكانت وزارة الخارجية السودانية أوضحت في وقت سابق من اليوم أن "اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة"، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات.

المصدر: وكالات