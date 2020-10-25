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نتنياهو يعلن إرسال ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان

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نتنياهو يعلن إرسال ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان
Reuters /FW1F/Alison Williams
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، أنه سيرسل على الفور ما قيمته خمسة ملايين دولار من القمح إلى السودان.

وقال في تغريدة: "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

وكانت وزارة الخارجية السودانية أوضحت في وقت سابق من اليوم أن "اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة"، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات.

المصدر: وكالات

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