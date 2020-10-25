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الصين.. 137 إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض

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الصين.. 137 إصابة جديدة بكورونا بلا أعراض
Reuters Lam Yik
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أعلنت الصين عن رصد 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لم تسجل لدى أصحابها أعراض المرض، وذلك في منطقة سنجان ذاتية الحكم شمال غربي البلاد التي تقطنها أقلية الأويغور المسلمة.

وأكدت السلطات الصحية المحلية أن الإصابات الجديدة سجلت في منقطة كشغر، بعد يوم من تشخيص إصابة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما من السكان المحليين بالوباء دون ظهور أعراض لديها أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم، أرسلت لجنة الصحة الوطنية الصينية مجموعة عمل إلى سنجان للإشراف على جهود محاربة كورونا، فيما لا يزال التحقيق الوبائي مستمرا للكشف عن حالات إصابة محتملة أخرى.

وتعد هذه الإصابات أولى الحالات الجديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني منذ 14 أكتوبر الجاري.

المصدر: شينخوا + رويترز

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