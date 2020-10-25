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بينس يرفض دخول الحجر الصحي رغم إصابة كبير مساعديه بكورونا

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بينس يرفض دخول الحجر الصحي رغم إصابة كبير مساعديه بكورونا
AP Steve Cannon
مايك بينس
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أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لا ينوي تعليق حملته الانتخابية على الرغم من تشخيص إصابة مدير مكتبه مارك شورت ومساعدين رئيسيين آخرين في فريقه بفيروس كورونا.

وأقر المتحدث باسم نائب الرئيس، ديفن أوميلي، بأن بينس يعد من المخالطين بشكل وثيق لمساعديه المصابين بالوباء، مؤكدا في الوقت نفسه أن نائب الرئيس لن يدخل الحجر الصحي، وقرر عدم إدخال أي تعديلات في جدول رحلاته المقررة.

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وقال أوميلي إن بينس وزوجته كارن خضعا أمس السبت لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية وهما في حالة صحية جيدة.

وأشار المتحدث إلى أن قرار بينس جاء بالتشاور مع الفريق الطبي التابع للبيت الأبيض وبالتوافق مع الإرشادات الخاصة بالمسؤولين المهمين الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتنص هذه الإرشادات على ضرورة أن يتابع المسؤولون المهمون الذين خالطوا مصابا بكورونا وضعهم الصحي بعناية ويرتدوا الكمامة أثناء تواجدهم قرب الناس الآخرين.

ومن المقرر أن يقيم بينس اليوم الأحد تجمعا انتخابيا في مدينة كينستون بولاية كارولاينا الشمالية.

وتعرضت إدارة ترامب لانتقادات واسعة لكيفية تعاملها مع جائحة كورونا، إذ تجاهل الرئيس التوجيهات الصحية وقلل مرارا وتكرارا من خطر الوباء الذي أودى بأرواح نحو 225 ألفا من مواطني البلاد منذ بداية العام الجاري.

المصدر: أسوشيتد برس

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