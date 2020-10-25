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الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاق التطبيع مع البحرين

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الحكومة الإسرائيلية تقر اتفاق التطبيع مع البحرين
RONEN ZVULUN
توقيع اتفاق بين إسرائيل والبحرين
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أكد الوزير الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في حديث له مع راديو الجيش، اليوم الأحد، أن "حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أقرت بالإجماع، اتفاق التطبيع مع البحرين".

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ويتعين تصديق البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في مراسم بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر الماضي.

ووقعت إسرائيل والبحرين، يوم الأحد الماضي، 7 مذكرات تفاهم في إطار اتفاق تأييد السلام الذي أبرمه البلدان بواشنطن، تمهيدا لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية.

وشملت مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في المنامة، عددا من مجالات التعاون بين البحرين وإسرائيل، من بينها الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

المصدر: "رويترز"

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