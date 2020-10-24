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تركيا.. اختتام مناورات "وشق الأناضول" – فيديو + صور

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تركيا.. اختتام مناورات
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مناورات عسكرية تركية
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، اختتام مناورات "ANCA-20 - وشق الأناضول" بنجاح، في إطار اختبار جاهزية القوات المسلحة.

وأشارت الوزارة في بيان على "تويتر" إلى مشاركة وحدات تابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي الـ66 في المناورات، التي تضمنت اختبارات لجاهزية القوات للحرب في إطار "حلف شمال الأطلسي".

ونشرت الوزارة صورا ومقاطع فيديو للمناورات شملت 14 ثكنة عسكرية و2306 جنود و628 عربة عسكرية تحت إشراف مراقبي "الناتو".

المصدر: "الأناضول"

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