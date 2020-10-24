تركيا.. اختتام مناورات "وشق الأناضول" – فيديو + صور

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، اختتام مناورات "ANCA-20 - وشق الأناضول" بنجاح، في إطار اختبار جاهزية القوات المسلحة.

وأشارت الوزارة في بيان على "تويتر" إلى مشاركة وحدات تابعة لقيادة لواء المشاة الميكانيكي الـ66 في المناورات، التي تضمنت اختبارات لجاهزية القوات للحرب في إطار "حلف شمال الأطلسي".

14 kışlada, 2306 personelimiz ve 628 aracın katılımıyla icra edilen ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı, NATO Gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildi.https://t.co/qoixX05AiF#MSB#TSKpic.twitter.com/ILmQQkMl9L — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020

ونشرت الوزارة صورا ومقاطع فيديو للمناورات شملت 14 ثكنة عسكرية و2306 جنود و628 عربة عسكرية تحت إشراف مراقبي "الناتو".

Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı. #AteşSerbest2020 🇹🇷 pic.twitter.com/UQiDFhasBd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2020

المصدر: "الأناضول"