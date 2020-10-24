تركيا.. ضبط طن من القات في مطار إسطنبول

كشفت سلطات مطار إسطنبول عن زهاء طن من مخدر القات في 9 عمليات نفذت في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت وزارة التجارة التركية في بيان لها، إلى أنه "في ظل مخاوف تحول تركيا إلى بوابة لعبور المخدرات، تم تشديد الإجراءات من قبل فرق الجمارك، وجرى اعتراض عدد من الشحنات تحتوي مخدر القات القادم من شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية".

وأضافت: "خلال العملية الأخيرة بمحطة الشحن بمطار إسطنبول ضبطت الجمارك 208 كلغ من المخدرات، كانت ضمن شحنة شاي المورينغا قادمة من نيجيريا إلى جمهورية التشيك".

المصدر: "زمان التركية"