4 غواصات يونانية تهابها تركيا

ذكر موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني أن الغواصات اليونانية سلاح مهم ضد تركيا في "رقعة الشطرنج" في بحر إيجة، وشرق المتوسط.

ولدى اليونان 11 غواصة، ست من طراز قديم، وواحدة محدثة من نوع 209ـ وأربع من طراز 214 بابانيكوليس، والتي تعتبر صامتة وبالتالي "غير مرئية".

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وأشار الموقع إلى أن تركيا، التي استمرت في تحدي اليونان الأسبوع الماضي، لديها غواصة أخرى إجمالا، لكن ليس بالمستوى نفسه.

وأوضح أن "الغواصة 214" تتضمن تقنية تسمح لها بالبقاء لمسافات طويلة تحت مستوى سطح البحر، وهذا يجعل من الصعب اكتشافها بواسطة رادار العدو، بالإضافة إلى وجود نظام دفع خاص "صامت" بحيث لا يتم إدراكها من قبل الطائرات أو المروحيات أو السفن السطحية.

وأفاد بأن اليونان أظهرت تفوقها في قاع البحر عندما "فقد" الأتراك مواقع الغواصات اليونانية التي حاولوا عبثا العثور عليها لمدة 34 يوما، مشيرا إلى أنه وبعد بضعة أيام ومن أجل رفع معنوياتهم، نشر الأتراك مقاطع فيديو للموقع المزعوم للغواصات اليونانية، عندما كانت على السطح.

المصدر: موقع "غريك سيتي تايمز" اليوناني