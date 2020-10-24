مصادر بيلاروسية: لوكاشينكو يتلقى اتصالا من بومبيو

أفادت مصادر بيلاروسية شبه رسمية، بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو تلقى اليوم السبت مكالمة هانفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأكدت قناة شبه رسمية مقربة من الرئاسة البيلاروسية في "تلغرام" قبل قليل، أن لوكاشينكو أجرى مكالمة هاتفية مع بومبيو، متعهدة بالكشف عن تفاصيلها لاحقا.

وقد تعكس هذه المكالمة، إذا ثبتت صحة الخبر، تغيرا جذريا في موقف واشنطن التي سبق أن رفضت الاعترف بفوز لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي.

وشهدت بيلاروس موجة مظاهرات احتجاجية بعد الإعلان عن حصد لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 نحو 80% من أصوات الناخبين، ورفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج.

وحمل لوكاشينكو منذ بداية الأزمة قوى غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة المسؤولية عن الوقوف وراء الاضطرابات في بلاده.

المصدر: وكالات