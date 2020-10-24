لوكاشينكو لبومبيو: روسيا أكبر حليف لبيلاروس

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بيلاروس تحظى بدعم روسيا، مشيرا إلى أن موسكو تعتبر الحليف الرئيسي لبلاده.

وأعلن التلفزيون الوطني البيلاروسي أن لوكاشينكو أكد أثناء المكالمة، التي بادر إليها الجانب الأمريكي، أن روسيا لا تتدخل في شؤون بيلاروس الداخلية وأن البلدين مستعدان معا للرد على أي تهديدات خارجية.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر بيلاروسية شبه رسمية، بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو تلقى اليوم السبت مكالمة هانفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقد تعكس هذه المكالمة تغيرا جذريا في موقف واشنطن التي سبق أن رفضت الاعترف بفوز لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي.

وشهدت بيلاروس موجة مظاهرات احتجاجية بعد الإعلان عن حصد لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 نحو 80% من أصوات الناخبين، ورفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج.

وحمل لوكاشينكو منذ بداية الأزمة قوى غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة المسؤولية عن الوقوف وراء الاضطرابات في بلاده.

المصدر: وكالات