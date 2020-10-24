إصابة عمدة اسطنبول بفيروس كورونا

أعلن رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم السبت عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وذكر إمام أوغلو المنتمي إلى "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تصريح مسجل نشر على حسابه في "تويتر" أنه يخضع لفحوصات كورونا باستمرار وكان آخرها الأربعاء الماضي.

وأكد عمدة أكبر مدينة تركية أن حرارة جسده ارتفعت في الساعة التاسعة من مساء أمس إلى 38 درجة، ما دفعه للتوجه إلى المسشفى حيث قضى الليل ثم خضع لفحص آخر جاءت نتائجه إيجابية.

وذكر إمام أوغلو أن وضعه الصحي جيد وحرارته مستقرة ولم تظهر لديه أي أعراض سلبية ملموسة، مبديا أمله في التعافي قربيا، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بالتدابير الوقائية الصحية.

وأكد المستشفى الأمريكي الخاص في اسطنبول في بيان أن عمدة المدينة يخضع للعلاج فيه، وهو في وضع جيد.

المصدر: الأناضول