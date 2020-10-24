العشرات بين قتيل وجريح بهجوم انتحاري في كابل

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين بجروح، نتيجة انفجار هز العاصمة كابل بعد ظهر اليوم السبت.

وحسب آخر بيانات وزارة الصحة، فإن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 13 على الأقل.

وقالت شرطة كابل إن التفجير استهدف مركز تدريب دنماركيا غربي المدينة، وقد يكون ناجما عن هجوم انتحاري.

Breaking - 10 killed, over 20 wounded in the explosion in west of Kabul: Interior Ministry. pic.twitter.com/gLEqbeKXdl — TOLOnews (@TOLOnews) October 24, 2020

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وفي وقت سابق اليوم قتل 9 مدنيين، وأصيب ضابطا شرطة بجروح، جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرق البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أفغانية