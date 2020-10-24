إيران تقرر إغلاق مزارات دينية لمدة شهر كامل للحد من تفشي كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0d2
قررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد اعتبارا من الاثنين المقبل لمدة شهر كامل للحد من تفشي فيروس كورونا مع تجاوز عدد الإصابات 560 ألفا.
وأفادت وزارة الصحة الإيرانية بتسجيل 5814 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 562705، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 32230 بعد تسجيل 335 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
وأضافت الوزارة أن مجموع المتعافين بلغ 450891 شخصا، في حين لا يزال 4952 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.
وذكرت الوزارة أن كافة أقاليم البلاد الواحد والثلاثين في وضع صحي خطير.
المصدر: RT