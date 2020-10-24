الأردن يدين مواصلة نشر رسوم مسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، تحت ذريعة حرية التعبير.

We condemn publication of satirical cartoons depicting Prophet Mohammad, prayers, peace upon him. We must all reject acts feeding hatred, violence & terrorism that we condemn in all their forms. We urge efforts to promote harmony, respect of the Other, religions & their symbols https://t.co/JZTz2BvPAk — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 24, 2020

وقال الناطق باسم الوزراة، ضيف الله علي الفايز، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن المملكة تدين الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم وتعرب عن "استيائها البالغ من هذه الممارسات، التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب 2 مليار مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته".

كما شدد البيان على خطورة اتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال يوم الأربعاء الماضي، في حفل تأبين وطني أقيم للمدرس المقتول، إن صامويل باتي، قتل "لأنه كان يجسد الجمهورية"، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية".

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية