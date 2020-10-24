إيران: الاتفاق السوداني - الإسرائيلي زائف وقائم على فدية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات "زائف" وقائم على "فدية".

وأضافت الوزارة على موقعها في "تويتر": "ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين ثم سيرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء للإرهاب".

وقالت: "بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأمريكية على الإرهاب. هذا خزي".

واتفقت إسرائيل والسودان، أمس الجمعة، على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

بدوره قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية، أمير عبد اللهيان، في تغريدة على "تويتر": "أعلن حكام السودان علاقتهم مع الكيان الصهيوني وذلك مقابل أمر أمريكي والحصول على 300 مليون دولار من السعودية، لكن الشعب السوداني الفهيم لن يخون أبدا قضية القدس. لا شك أن إسرائيل لا مكان لها في مستقبل المنطقة".

المصدر: رويترز