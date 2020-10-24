قتلى بتحطم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في ألاباما

قالت القوات البحرية الأمريكية، إن طائرة تدريب تابعة لها من طراز T-6B Texan II سقطت وتحطمت في ولاية ألاباما.

وأضافت البحرية الأمريكية، في تغريدة على "تويتر"، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

T-6B Crash in Foley, AL:

A U.S. Navy T-6B Texan II aircraft crashed in Foley, Alabama, at approximately 5 p.m. CST today. The aircrew did not survive the crash. The names of the deceased will not be released until 24 hours after the next-of-kin notification. — flynavy (@flynavy) October 24, 2020

وتابعت البحرية الأمريكية القول، إن "طائرة من طراز T-6B Texan II تحطمت في فولي بولاية ألاباما اليوم في حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (01:00 من يوم السبت بتوقيت موسكو). لم ينج أحد من أفراد الطاقم المؤلف من شخصين".

وقالت الشرطة في دائرة بالدوين، حيث تحطمت الطائرة، إنه لم تقع إصابات بين المدنيين. وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب. وتجري وزارة الدفاع والبحرية الأمريكية تحقيقا، في ملابسات وأسباب الكارثة.

المصدر: تاس