فرنسا.. إصابات كورونا تتخطى المليون

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز المليون اليوم الجمعة.

وسجلت فرنسا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 42032 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و41075 حالة.



وبذلك تصبح فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة والهند التي سجلت 7.8 مليون والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون وروسيا التي سجلت 1.5 مليون.

كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون إصابة بوباء كورونا.

المصدر: وكالات