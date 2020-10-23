"لن نسكت على الأخطاء".. الجيش الإيراني يحذر أرمينيا وأذربيجان

حذر أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة، من أن بلاده لن تتسامح مع المخطئين ولن تسكت على أي تهدیدات تطال علی حدودها مع أرمینیا وأذربیجان.

وأضاف فی تصریح الیوم الجمعة، أن عددا من قذائف الهاون سقطت على الأراضي الإيرانية في الاشتباکات بین أذربیجان وأرمینیا ونظرا "لعدم مراعاة القواعد الدولیة لحسن الجوار".

ولفت إلى أن القوات المسلحة الإیرانیة تعلن أن أمن المناطق الحدودیة والشعب الإیرانی "خط أحمر"، داعيا البلدین إلى "عدم تأجيج الحرب والتحرکات المشبوهة للقوی الأجنبیة".

وأكد شكارجي أن "احترام حسن الجوار وصبر إیران مع البلدین لا یجب إساءة استخدامه، لذلك نحذر من أننا سنتعامل بصرامة مع أي اعتداء أو تهدید".

كما أشار إلى أن سقوط القذائف فی المناطق الحدودیة الإیرانیة "ألحق الضرر بالمواطنین، لذلك نؤکد أن علی البلدین حل مشاکلهما بالحوار وعدم اجتیاز خطوط إیران الحمراء".

المصدر: "إرنا"