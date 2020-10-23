 
مباشر

المكسيك تسجل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم

المكسيك تسجل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
المقابر في المكسيك - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p00l

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الخميس، عن تسجيل 6612 إصابة و479 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن إجمالي الحالات المسجلة وصل إلى 874171، فيما ارتفع إجمالي الوفيات ليبلغ 87894 وفاة.

وتؤكد الصحة، على أن "العدد الحقيقي للمصابين من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب ضعف إمكانية التسجيل والوعي الصحي لدى المواطنين".

تجدر الإشارة، إلى أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر "المنطقة الأكثر انتشارا" لفيروس كورونا في العالم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا