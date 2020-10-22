العثور على متفجرات في سيارة شرقي فرنسا
Reuters Stephane Mahe
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozzg
كشف فحص روتيني لحركة المرور في شرق فرنسا عن ترسانة خطيرة في صندوق سيارة متمثلة في طائرة بدون طيار وكتلتين من المتفجرات يبلغ وزن كل واحدة منهما 500 غ، وجهاز إطلاق عن بعد.
وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.
وقالت الشرطة إن "عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا".
وأضافت أنه "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من الركاب والعاملين فيها".
المصدر: RT