 
مباشر

العثور على متفجرات في سيارة شرقي فرنسا

أخبار العالم

العثور على متفجرات في سيارة شرقي فرنسا
Reuters Stephane Mahe
قوات الأمن الفرنسي - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozzg

كشف فحص روتيني لحركة المرور في شرق فرنسا عن ترسانة خطيرة في صندوق سيارة متمثلة في طائرة بدون طيار وكتلتين من المتفجرات يبلغ وزن كل واحدة منهما 500 غ، وجهاز إطلاق عن بعد.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.

وقالت الشرطة إن "عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا".

وأضافت أنه "تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من الركاب والعاملين فيها".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا