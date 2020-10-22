مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا

قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".

وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض علي، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".

با مثبت شدن نتیجه تست کرونای دخترم، من و همسرم نیز تست دادیم که نتیجه تست ایشان مثبت و تست من منفی بود و باوجود اینکه هیچگونه علائمی تاکنون نداشته‌ام، تصمیم گرفتم تا تکرار تست در هفته آینده و روشن شدن نتیجه آن، در قرنطینه خانگی بمانم. — Mahmoud Vaezi (@Dr_Vaezi) October 22, 2020

المصدر: RT