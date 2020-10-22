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مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا

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مدير مكتب الرئيس الإيراني يخضع للحجر الصحي إثر إصابة ابنته بكورونا
Reuters EI/EMS
محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يخضع حاليا للحجر الصحي بعد إصابة ابنته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب على "تويتر": "بعد ظهور النتيجة الإيجابية لتحليل كورونا الذي أجرته ابنتي، أجريت أنا وزوجتي التحاليل، وكانت نتيجتي سلبية ونتيجة زوجتي إيجابية".

وأضاف: "على الرغم من عدم ظهور أي أعراض علي، قررت الدخول في الحجر المنزلي حتى الأسبوع المقبل وإجراء تحليل آخر".

المصدر: RT

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