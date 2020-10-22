أفغانستان.. 12 قتيلا بضربة جوية على مدرسة دينية

ذكر مسؤولون أفغان أن ضربة جوية استهدف بها الجيش مسلحي حركة "طالبان"، وطالت مدرسة دينية، أدت إلى مقتل 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال، وإصابة 14 آخرين، بإقليم طخار شمال شرقي البلاد.

وأكد هادي جمال المتحدث باسم وحدة عسكرية أفغانية وقوع الضربة الجوية مساء أمس الأربعاء، لكنه قال إنه "لم يتضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين وأطفال بطريق الخطأ"، مضيفا أن تم فتح تحقيق. ولم يوضح نوع الهجوم الجوي الذي تم تنفيذه، فيما أكدت الدفاع الأفغانية مقتل 12 مسلحا، بينهم قيادات لـ"طالبان"، وفق وسائل إعلام محلية.

من جانبه، نفى أمير الله صالح نائب الرئيس سقوط ضحايا بين الأطفال جراء الضربة.

وقال مسؤولون محليون إن مسلحي "طالبان" قتلوا ما لا يقل عن 37 من القوات الحكومية في هجمات خلال الثلاثة أيام الماضية أثناء محاولة الحركة السيطرة على منطقة باهاراك في طخار، مما دفع القوات الحكومية إلى استدعاء الدعم الجوي.

المصدر: "رويترز" + وسائل إعلام أفغانية