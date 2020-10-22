كوريا الشمالية تخشى قدوم كورونا مع عاصفة ترابية من الصين

قامت الخارجية الكورية الشمالية، بإبلاغ السفارات والمكاتب التمثيلية للمنظمات الدولية في بيونغ يانغ باقتراب عاصفة ترابية قادمة من الصين.

وذكرت الوزارة، أن العاصفة قد تنقل مع غبارها فيروس كورونا.

وقالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ: "أبلغت إدارة المراسم بوزارة خارجية كوريا الشمالية، سفارتنا والبعثات الدبلوماسية الأخرى المعتمدة هنا، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية أنه بسبب اقتراب متوقع لعاصفة ترابية من الصين، ينصح بشدة جميع الأجانب في هذه الدولة، بعدم الخروج إلى المدينة والبقاء في المنزل، من الصباح حتى نهاية يوم 22 أكتوبر، وكذلك إغلاق النوافذ بإحكام".

وأضافت السفارة: "لقد أوضحت السلطات المحلية لنا، أنها اتخذت هذه الإجراءات لأنه مع جزيئات الغبار الأصفر، يمكن أن تدخل فيروسات كورونا المستجد إلى أراضي الجمهورية".

وأشارت السفارة الروسية إلى أن القنصلية العامة في تشوندين وكذلك المؤسسات الروسية العاملة في كوريا الشمالية، تلقت تحذيرا مماثلا. وأضافت السفارة، أن الجانب الروسي سيتبع توصيات السلطات الكورية الشمالية.

المصدر: نوفوستي