خارجية أرمينيا: لا حل لقضية قره باغ إلا بطريقة سلمية

أعلنت وزارة الخارجية الأرمنية أنه لا يمكن تسوية قضية قره باغ إلا بطريقة سلمية، وانتقدت تصريحات أذربيجان بشأن القضية.

وقالت خارجية أرمينيا في بيان لها، يوم الأربعاء، إن "الخارجية الأذربيجانية أصدرت بيانا... حاولت فيه تقديم موقف أذربيجان وتركيا الرافض للتسوية السلمية للنزاع في ناغورني قره باغ كأنه موقف الجانب الأرمني".

وأضافت الخارجية الأرمنية: "نحن ننطلق دائما من مواقف يستبعد حلا عسكريا للنزاع، ونجدد التأكيد على أنه لا يمكن تسوية النزاع في ناغورني قره باغ إلا بطريقة سلمية في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أي الإطار الذي يحظى بتفويض دولي".

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وكان رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان قد صرح بأنه لا يرى فرصة لحل دبلوماسي للنزاع، حيث "ترفض أذربيجان ما هو مقبول بالنسبة لأرمينيا".

واعتبرت أذربيجان هذا التصريح دليلا على "سعي أرمينيا لمواصلة احتلال أجزاء من أذربيجان" وعدم رغبة يريفان في الحل الدبلوماسي.

المصدر: وكالات