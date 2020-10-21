إسبانيا أول دولة أوروبية تتجاوز 1 مليون إصابة بفيروس كورونا

تجاوزت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عتبة 1 مليون إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول دولة أوروبية تتخطى هذا الحاجز وسط استمرار تسارع ارتفاع الحالات.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بزيادة عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بواقع 16973 حالة ليصل إلى مستوى 1005295.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، مرتين خلال 6 أسابيع ماضية فقط، بينما يتجاوز مستوى حالات اليومية منذ أواخر أغسطس 10000 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 34366 حالة بزيادة 156 شخصا خلال اليوم الماضي.

وأصبحت إسبانيا بالتالي الدولة الأولى غرب أوروبا والسادسة عالميا التي تتجاوز مستوى 1 مليون إصابة مسجلة بالفيروس.

المصدر: وكالات