رئيس الوزراء الإيطالي يتوقع وصول الجرعات الأولى للقاح كورونا في ديسمبر

لم يستبعد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إمكانية وصول الجرعات الأولى للقاح محتمل ضد فيروس كورونا في وقت مبكر من شهر ديسمبر من العام الحالي.

وقال كونتي، في حديث مع صحفي إيطالي، إن ذلك "يعتمد على نتيجة اختبارات المرحلة السريرية الثالثة الجارية الآن".

وتوقع رئيس الوزراء الإيطالي أن تنهي وكالة الأدوية الأوروبية مرحلة المراجعة والتقييم (rolling review) للقاح جامعة أكسفورد إيربم بوميزيا أسترازينيكا في الأسابيع المقبلة، بحيث تكون الجرعات الأولى متاحة في أوائل ديسمبر.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، يوم الأربعاء، تسجيلها 15199 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع قياسي لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد قفزة حادة للوفيات بـ127 حالة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 15199، ليصل إلى مستوى 449648 حالة.

كما أضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 127 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 36832 حالة.

وتواجه إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات بعيد جدا من المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي فرض قيود جديد مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم.

المصدر: وكالات