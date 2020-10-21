البابا فرنسيس: المثليون "أبناء الله" ولا ينبغي نبذهم من الدين

دعا البابا فرنسيس إلى إضفاء الشرعية على الزيجات المدنية من نفس الجنس، وهو تحول عن عقيدة الكنيسة الكاثوليكية القديمة بشأن حقوق المثليين.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن البابا أدلى بهذه التصريحات خلال فيلم وثائقي صدر في إيطاليا يوم الأربعاء، حيث وصف المثليين الكاثوليك بأنهم "أبناء الله"، وقال إنه لا ينبغي نبذهم من الدين.

وقام البابا بتأطير الزيجات المدنية، وهو وضع قانوني له حقوق مماثلة للزواج في بعض الولايات القضائية، كطريقة لضمان أن الأزواج من نفس الجنس "مشمولين قانونا" ويمكنهم تكوين عائلات.

المصدر: "Forbes"