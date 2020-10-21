كييف: إيران تعهدت باعتقال 6 مسؤولين عن إسقاط "بوينغ" الأوكرانية

أعلنت حكومة كييف أن السلطات الإيرانية تعهدت لها باعتقال ستة مشتبه بهم في قضية إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية قرب طهران في يناير الماضي.

وأكد مكتب المدعي العام الأوكراني، في بيان أصدره اليوم الأربعاء التوصل إلى اتفاق، في المشاورات الثنائية التي اختتمت في طهران، ينص على أن الجانب الإيراني سيسلم إلى المحققين الأوكرانيين في غضون أسبوع معلومات مفصلة بشأن التحقيق في الكارثة التي أودت بأرواح 176 شخصا، بما في ذلك الوثائق التي تؤكد احتجاز ستة أشخاص مشتبه فيهم بإسقاط الطائرة.

كما تعهدت إيران، حسب البيان، بتسليم كييف الحاسوب اللوحي لطاقم الطائرة المنكوبة والذي تم العثور عليه بعد عدة أيام من تحطم الطائرة وهو يعد من الأدلة المهمة في القضية.

وأسقطت القوات الإيرانية "بوينغ" الأوكرانية بالخطأ في السابع من يناير، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري.

المصدر: RT