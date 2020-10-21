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وزير الداخلية الفرنسي "مصدوم" من وجود أقسام خاصة بالمنتجات "الحلال" في المتاجر

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وزير الداخلية الفرنسي
Reuters /FW1F/Toby Chopra
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، إنه لا ينبغي أن تكون هناك منتجات خاصة بديانات معينة في أقسام خاصة بها، داخل المتاجر الفرنسية.

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي أف أم" المحلية: "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق... لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه".

ولفت إلى أن "الطائفية" تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة.

وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا "التمييز" داخل المتاجر، أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مضيفا أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد.

المصدر: RT

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