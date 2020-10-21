وزير الداخلية الفرنسي "مصدوم" من وجود أقسام خاصة بالمنتجات "الحلال" في المتاجر

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أمس الثلاثاء، إنه لا ينبغي أن تكون هناك منتجات خاصة بديانات معينة في أقسام خاصة بها، داخل المتاجر الفرنسية.

وأضاف خلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي أف أم" المحلية: "أفهم جيدا أن اللحوم الحلال ومنتجات الكاشير اليهودية موجودة في مراكز التسوق... لكن لماذا توجد أقسام محددة لها؟ هذا ما أرفضه".

ولفت إلى أن "الطائفية" تبدأ عبر تخصيص أماكن معينة للمنتجات والأغدية الخاصة بأديان أو طوائف محددة.

وفي جوابه عن سؤال حول ما إذا كان سيتخذ خطوات في هذا الشأن لمنع هذا "التمييز" داخل المتاجر، أكد دارمانان أن موقفه شخصي، مضيفا أن المشرعين هم من يملكون الحق في سن القوانين بهذا الصدد.

Gérald Darmanin: "Moi ça m'a toujours choqué de rentrer dans un hypermarché et de voir un rayon de telle cuisine communautaire" pic.twitter.com/X521fwVnuR — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2020

المصدر: RT