المخترع الدنماركي الذي قتل صحفية على متن غواصته يحاول الهروب من السجن

في تطور جديد للقضية المدوية، حاول رجل الأعمال والمخترع الدنماركي بيتر مادسن المسجون مدى الحياة بتهمة قتل الصحفية السويدية كيم وول على متن غواصته الشخصية، الهروب من السجن.

وتمكن مادسن (49 عاما) من الفرار من سجن هيرتدفيستر لثلاث ساعات أمس الثلاثاء إذ هدد الحراس بتفجير جسم يشبه حزاما ناسفا يدوي الصنع واحتجز عالمة نفس عاملة في السجن رهينة.

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وأكدت الشرطة أن المخترع ابتعد عن السجن لمسافة كيلومتر واحد وحاول الفرار بسيارة لكن عناصر الأمن حاصروه وأخرجوه منها.

وامتنع عناصر الأمن عن الاقتراب من المجرم، خوفا من القنبلة المزعومة، وأمروه بالجلوس دون التحرك أمام سياج، لكن خبراء الألغام الذين وصلوا إلى موقع الحادث كشفوا أن هذا الجسم لا يشكل أي خطر، ثم تمت إعادة مادسن إلى السجن.

وأكدت شرطة كوبنهاغن أن مادسن يواجه اتهامات جنائية جديدة، منها محاولة الهروب واحتجاز رهائن وإطلاق تهديدات، مشيرة إلى أن المخترع المسجون اعترف بذنبه في جميع الاتهامات.

ولفتت صحيفة Ekstra Bladet إلى أن المخترع سبق أن نقل مؤخرا إلى زنزانة انفرادية بسبب شبهات إدارة السجن بأنه سيحاول الهروب، لكن ذلك لم يمنعه من تطبيق الخطة.

وتصدر اسم مادسن عناوين وسائل إعلام في عام 2017، في ظل القضية المدوية لمقتل الصحفية السويدية كيم وول التي اختفت بعد أن توجهت في رحلة مع مادسن على متن غواصته الشخصية لإعداد تقرير عن المخترع.

وعثرت الشرطة لاحقا على أجزاء من جثة وول في البحر وأثار دمها في الغواصة التي غرقت بالتزامن مع اختفاء الصحفية.

وسجن مادسن في يناير 2018 مدى الحياة بتهمة القتل والمعاملة غير اللائقة مع الجثة والاعتداء الجنسي.

المصدر: وكالات