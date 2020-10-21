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فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة

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فرنسا تطلق بنجاح أول صاروخ كروز من غواصة
AFP
وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي
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أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أنها أجرت بنجاح تجربة إطلاق صاروخ كروز من غواصة، في سابقة في تاريخ البلاد.

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن الغواصة سوفرين، التي تنتمي إلى جيل جديد من الغواصات الهجومية النووية (من فئة باراكودا) "نفذت بنجاح" اختبار إطلاق صاروخ كروز بحري (إم دي سي إن) قبالة بيسكاروس (جنوب غرب).

ونقل البيان عن وزيرة القوات المسلحة، فلورانس بارلي، قولها إن "هذا النجاح يعطي قواتنا البحرية قدرة استراتيجية جديدة ويضعها بين الأفضل في العالم".

وأضافت أن "قوات الغواصات الفرنسية كانت لغاية اليوم قادرة على ضرب غواصات وسفن سطحية. الآن بات بإمكانها تدمير بنى تحتية بريّة ثقيلة من مسافة بعيدة".

وبهذه التجربة تكون فرنسا قد انضمت إلى النادي المغلق للدول التي تمتلك صواريخ كروز بحرية، مشابهة لصاروخ توماهوك الأمريكي، الذي اشتهر في حرب الخليج عام 1991.

ويصل مدى صاروخ كروز البحري (إم دي سي إن) إلى ألف كيلومتر، وهو مصمم لضرب أهداف تقع في عمق أراضي العدو، مثل المراكز السياسية والدفاعات الجوية والرادارات، وهو مكمل لصاروخ كروز المجوقل.

المصدر: أ ف ب

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