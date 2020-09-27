الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يفوق مداه 700 كيلومتر

كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ بحري باليستي جديد من طراز "ذو الفقار بصير" يفوق مداه 700 كيلومتر.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، إن صاروخ "ذو الفقار بصير"، الذي كشف عنه الحرس الثوري خلال معرض أقامه في طهران، للإنجازات الجوفضائية، تضمن صواريخ وطائرات مسيرة، يحمل رأسا حربية وهو مزود بباحث بصري، وقادر على إصابة الأهداف بدقة عالية.

RT

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، علي حاجي زادة، خلال حفل الافتتاح، إن إيران باتت من بين الدول العشر الأكثر تقدما في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية.

ويعتبر "ذو الفقار بصير" أحدث الصواريخ البحرية الباليستية التي كشفت عنها إيران، حيث كانت أعلنت عن تصنيعها لصواريخ "الخليج الفارسي" و "هرمز" البحرية، التي يصل مداها إلى 300 و 250 كيلومتر.

وفي وقت سابق كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن صاروخ كروز بحري يفوق مداه الألف كيلومتر، أطلق عليه اسم "الشهيد أبو مهدي المهندس".

وأطلق الحرس الثوري اسم "ذو الفقار" على الصواريخ التي استهدف بها قاعدة "عين الأسد" في العراق، وتنظيم "داعش" في سوريا.

المصدر: RT + وكالات