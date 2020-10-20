قاض أمريكي يأمر باحتجاز وزير دفاع مكسيكي سابق بدون كفالة بتهمة تجارة مخدرات

أمر قاض أمريكي باحتجاز وزير الدفاع المكسيكي السابق سيينفويجوس زيبيدا، بدون كفالة، بتهمة "التجارة بالمخدرات"، مشيرا الى أن المتهم قد يهرب في حال أطلق سراحه قبل المحاكمة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلت عن مسؤولين مكسيكيين قولهم إن سيينفويجوس "اعتقل يوم الخميس من قبل السلطات الأمريكية بناء على طلب إدارة مكافحة المخدرات".

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وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن الوزير السابق اعتقل وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة مع أسرته.

المصدر: "رويترز"