وزير بريطاني: على الاتحاد الأوروبي أن يغير منهجه في المحادثات التجارية

قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل غوف، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تغيير منهجه في المحادثات التجارية، إذا أراد استئناف المفاوضات، داعيا الى التحدث عن النصوص القانونية.

وفي بيان للبرلمان، قال غوف، إن المفاوضات التجارية انتهت بعد الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء بوريس جونسون في 15 أكتوبر، مبينا أن الاتحاد الأوروبي رفض مناقشة النصوص القانونية لمسودة اتفاق تجاري.

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وكان غوف، أعلن في تصريح يوم أمس أن الاتحاد الأوروبي تراجع في مواقفه بعد تحقيق تقدم في هذه المفاوضات مشددا على أن "بريطانيا غير مستعدة لمناقشة الاتفاق من جديد، إلا في حال غيّر الاتحاد الأوروبي من موقفه".

المصدر: "رويترز"