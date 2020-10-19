روحاني: علينا التعايش مع كورونا عامين آخرين على الأقل

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده ستواصل مواجهة جائحة فيروس كورونا على مدار عامين مقبلين "على الأقل"، مشددا على ضرورة تغيير الإيرانيين نمط حياتهم.

وقال روحاني، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال اجتماع مع اللجنة الحكومية المعنية بمكافحة الجائحة: "علينا أن نتعايش مع فيروس كورونا عامين آخرين على الأقل".

وتابع روحاني: "أمامنا أيام صعبة. نواجه الآن موجة أكثر فتكا من هذا الفيروس ومن الضروري أن نكافحها".

وأكد روحاني أن "على الإيرانيين أن يغيروا نمط حياتهم حتى منتصف 2023 على الأقل والتخلي عن نمط الحياة القديمة".

وأضاف الرئيس الإيراني: "علينا الاعتراف أن الظروف تغيرت ولا يمكننا إقامة الأفراح والأتراح والمراسم الدينية كالسابق".

وسجلت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس، نحو 535 ألف إصابة بالمرض وحوالي 31 ألف وفاة جراء الجائحة.

وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لمؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من الاثنين، رصدها 4251 إصابة و337 وفاة جديدة، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ضحايا المرض.

المصدر: وكالات