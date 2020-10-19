"الاتحاد للطيران" تسير أول رحلة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل

تسير شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، اليوم الاثنين، أول رحلة ركاب، ستنطلق من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل.

#صور طائرة ركاب إماراتية تهبط بمطار "تل أبيب" قادمة مباشرة من أبوظبي للمرة الأولى بعد توقيع اتفاق العار#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/yJq2oOXD4k — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 19, 2020

ستصبح الشركة أول ناقلة بمنطقة الخليج تشغل رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل كبار مسؤولي السياحة الإسرائيليين إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة من إسرائيل مجموعة من كبار مسؤولي قطاع السياحة وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل إعلامية، للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران الاتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي.

وستغادر الطائرة تل أبيب، اليوم الاثنين، وستعود إلى إسرائيل في 21 أكتوبر الجاري.

المصدر: رويترز