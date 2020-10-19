 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 15982 خلال الساعات الـ24 الماضية

"الاتحاد للطيران" تسير أول رحلة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل

أخبار العالم

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyy6

تسير شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، اليوم الاثنين، أول رحلة ركاب، ستنطلق من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل.

ستصبح الشركة أول ناقلة بمنطقة الخليج تشغل رحلة ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل كبار مسؤولي السياحة الإسرائيليين إلى الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل الطائرة من إسرائيل مجموعة من كبار مسؤولي قطاع السياحة وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل إعلامية، للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران الاتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي.

وستغادر الطائرة تل أبيب، اليوم الاثنين، وستعود إلى إسرائيل في 21 أكتوبر الجاري.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا