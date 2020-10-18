إسرائيل تعلن توقيع اتفاق مع الإمارات الثلاثاء لتسيير 28 رحلة جوية تجارية أسبوعيا

ذكرت وزارة النقل الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المقرر أن توقع إسرائيل والإمارات الثلاثاء المقبل اتفاقا للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين الجانبين.

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وأوضحت الوزارة أن الرحلات سيتم تسييرها بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبو ظبي.

وأفادت الوزارة بأن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن غوريون، مبينة أنه من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

كما يسمح الاتفاق أيضا بتنفيذ عدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات الشحن أسبوعيا.

وسبق أن أعلنت إسرائيل أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى سيزور تل أبيب الثلاثاء المقبل حيث ستعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين داخل مطار بن غوريون.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

المصدر: وكالات