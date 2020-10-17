وزير إسرائيلي: الوفد الإماراتي القادم ربما لن يغادر مطار تل أبيب

أعلن وزير العلوم الإسرائيلي، يزهار شاي، أن الوفد الإماراتي الرسمي المتوقع زيارته إلى إسرائيل قريبا "ربما لن يغادر مطار بن غوريون" قرب تل أبيب.

وصرح شاي أمس الجمعة، في حوار إذاعي بأن زيارة الوفد الذي من المقرر أن يصل تل أبيب الثلاثاء المقبل قد تقتصر فقط على اجتماعات ستعقد داخل مطار بن غوريون، مع إلغاء جدول حافل كان معدا للزيارة التي تعد الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين.

وقال: "من الممكن عقد الاجتماعات في المطار أو بالقرب منه".

وأوضح شاي الذي تشارك وزارته في المحادثات مع الوفود الإماراتية أن سبب ذلك يعود إلى حالة الإغلاق الشامل المفروضة في إسرائيل على خلفية ارتفاع حاد في وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد، قائلا إن الزوار الإماراتيين "سيمكثون لبضع ساعات وفقا لبروتوكول مكافحة كورونا".

وأكد مسؤولان أمريكي وإسرائيلي يشاركان في تنظيم الزيارة، في حديث لوكالة "رويترز"، أنها قد تجري بأكملها داخل مطار بن غوريون.

وأشار مسؤولون آخرون للوكالة أن الوفد الإماراتي سيشمل ثماني أو تسع مجموعات عمل في مجالات متنوعة للتعاون الثنائي، إلى جانب متابعة المحادثات التي انطلقت في أبوظبي خلال زيارة وفد إسرائيلي في 31 أغسطس.

ولم تؤكد الإمارات حتى الآن الزيارة.

المصدر: رويترز