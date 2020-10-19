الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

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وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت أيضا أنه جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: رويترز