 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغ 15982 خلال الساعات الـ24 الماضية

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة

أخبار العالم

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها وافدة
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oyxf

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو نفس العدد المسجل في اليوم السابق.

إقرأ المزيد
الصين تصدق على قانون
الصين تصدق على قانون "الأمن البيولوجي"

وأضافت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وذكرت أيضا أنه جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض، وذلك مقارنة مع 34 حالة في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا